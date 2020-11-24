Попова предположила, что коронавирус будет возвращаться ежегодно
24 ноября 2020, 17:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
У коронавирус наблюдается ярко выраженная сезонность, поэтому, скорее всего, инфекция будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии коронавирус был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии.
«Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью, что говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года», – отметила Попова.
Ранее Попова заявила, что мутации COVID-19 не делают вирус опаснее.
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