Анна Попова: мутации COVID-19 не делают вирус опаснее

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24 ноября 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 24 ноября, заявила, что циркулирующий в настоящий момент в Российской Федерации коронавирус не становится опаснее из-за возникающих мутаций.

В рамках пресс-конференции Анна Попова отметила, что на сегодняшний день получена точная информация о том, что в вирусах, циркулирующих на территории РФ, нет никаких опасных или чреватых опасностями для эпидемиологической ситуации мутаций.

"То есть вирус от этих изменений не станет ни злее, ни добрее", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.