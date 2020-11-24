Анна Попова: мутации COVID-19 не делают вирус опаснее
24 ноября 2020, 13:52[ «Аргументы Недели» ]
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 24 ноября, заявила, что циркулирующий в настоящий момент в Российской Федерации коронавирус не становится опаснее из-за возникающих мутаций.
В рамках пресс-конференции Анна Попова отметила, что на сегодняшний день получена точная информация о том, что в вирусах, циркулирующих на территории РФ, нет никаких опасных или чреватых опасностями для эпидемиологической ситуации мутаций.
"То есть вирус от этих изменений не станет ни злее, ни добрее", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
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