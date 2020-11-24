ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Анна Попова: мутации COVID-19 не делают вирус опаснее

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова: мутации COVID-19 не делают вирус опаснее
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 24 ноября, заявила, что циркулирующий в настоящий момент в Российской Федерации коронавирус не становится опаснее из-за возникающих мутаций.

В рамках пресс-конференции Анна Попова отметила, что на сегодняшний день получена точная информация о том, что в вирусах, циркулирующих на территории РФ, нет никаких опасных или чреватых опасностями для эпидемиологической ситуации мутаций.

"То есть вирус от этих изменений не станет ни злее, ни добрее", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

ЕТ

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью