В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от COVID-19

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24 ноября 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина против COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 24 ноября, рассказал, почему Владимир Путин не делает прививку от коронавируса нового типа.

Песков уточнил, что участие главы государства в качестве добровольца для испытания препарата от коронавирусной инфекции невозможно, а широкая вакцинация граждан в России еще не началась. Пресс-секретарь Путина заметил, что глава страны не может использовать вакцину, не прошедшую сертификацию, передает RT.

Дмитрий Песков, однако заметил, что после завершения всех необходимых процедур с препаратом Владимир Путин, если сочтет нужным, сделает прививку и сообщит об этом публично.