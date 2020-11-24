Разработчик оксфордской вакцины заявил, что ни один из препаратов не защитит от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 ноября 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Ведущий разработчик вакцины, создаваемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca профессор Эндрю Поллард прокомментировал информацию о 70%, а иногда о 90% эффективности препарата от новой коронавирусной инфекции.

«Результаты трех из планирующихся к закупке Британией вакцин-кандидатов показывают, что они могут остановить госпитализации и тяжелое течение болезни ..., но им гораздо сложнее будет предотвратить течение заболевания в мягкой форме. Вероятно, что ни одна из вакцин не защитит всех», - пояснил он.

При этом Поллард отметил, что вакцины могут снизить тяжесть симптомов у заразившихся коронавирусом. Однако, говоря о том, приспособлены ли разрабатываемые препараты к возможной мутации COVID-19, ученый ответил, что им потребуется лишь небольшое время для адаптации сыворотки к новым штаммам.

Британские специалисты планируют закончить препарат в декабре 2020 года. Местные власти заявляли, что массовая вакцинация начнётся в Великобритании весной 2021 года.

Ранее вирусолог Виктор Зуев оценил заявление фармацевтической компании AstraZeneca об эффективности оксфордской вакцины.