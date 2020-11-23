Вирусолог Зуев оценил отчёт компании AstraZeneca о своей вакцине

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23 ноября 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

вакцина, фото: pixels.com

Вирусолог Виктор Зуев прокомментировал заявление фармацевтической компании AstraZeneca об эффективности оксфордской вакцины против новой коронавирусной инфекции на уровне 70%, а при получении первой дозы - в районе 90%.

Зуев отметил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%: «Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала».

По его словам, ему 91 год и у него титр антител 1 на 3200. Зуев пояснил, что делал прививку против COVID-19.

«Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить», - завершил свой диалог медик с RT.

Ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал цену за разработанную ими вакцину от COVID-19 для стран-покупателей.