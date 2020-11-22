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«Спутник V» будет дешевле американских вакцин

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

«Спутник V» будет дешевле американских вакцин
шприц, фото: pixels.com

Представитель Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что цена за вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе. Отмечается, что она будет ниже, чем у западных препаратов.

«Объявленная стоимость Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает их стоимость в 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Для вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna необходимы две дозы на человека. Цена "Спутник V" будет значительно ниже», - пояснили на официальной странице производителя.

Напомним, что «Спутник V» - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания.

Ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал цену за разработанную ими вакцину от COVID-19 для стран-покупателей. 

БА

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