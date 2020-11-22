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Производитель американской вакцины от коронавируса назвал ее цену

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Welt am Sonntag

Производитель американской вакцины от коронавируса назвал ее цену
вакцина, фото: pixels.com

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал цену за разработанную ими вакцину от новой коронавирусной инфекции для стран-покупателей. По его словам, они близки к подписанию контракта на поставку с Брюсселем.

«… от 25 до 37 долларов за дозу разработанной компанией вакцины. Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме», - пояснил он.

Бансель отметил, что максимальная прибыль не является для них главной задачей. Он добавил, что цена за вакцину будет варьироваться в зависимости от объема заказа. Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз препарата, «небольшая часть» также будет доступна в Европе в этом году, уточнил собеседник.

«Фактически ещё ничего не подписано, однако мы близки к достижению соглашения с Еврокомиссией ... Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры», - заключил он.

БА

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