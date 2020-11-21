Биоинформатик Тышковский назвал лекарство, способное защитить от любых коронавирусов

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21 ноября 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

микроскоп, фото: pixabay.com

Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский, ссылаясь на исследования своих коллег, рассказал о препарате, который способен защитить человеческий организм от заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Можно [ввести ACE2] даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом. В этом случае добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки. Мы буквально ловим вирус на живца», - поделился он.

Тышковский отметил, что эксперименты на клетках и тканях человека показали, что добавление белка ACE2 надежно нейтрализует SARS-CoV-2, мешая ему инфицировать клетки. Он пояснил, что рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует повышенное артериальное давление, воспаление и цитокиновый шторм - один из главных факторов летального исхода у больных коронавирусом. По его словам, это подтверждено клиническими испытаниями на заболевшей пациентке.

Кроме того, эксперименты показали, что по терапевтической дозе новое лекарство ничем не уступает антителам, добавил ученый. Тышковский подчеркнул, что этот препарат способен противостоять дальнему родственнику нынешнего коронавируса, который был обнаружен в 2003 году - SARS-CoV-1: «Накопив даже тысячу мутаций (а примерно столько мутаций разделяет шиповидные белки SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2), вирус вряд ли сможет обхитрить лекарство на основе ACE2».