Мясников перечислил продукты, помогающие в борьбе с коронавирусом

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21 ноября 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

чай, фото: pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о продуктах, которые помогут при лечении вирусных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. По его словам, одним из главных элементов в питании является цинк – шпинат.

Мясников также отметил, что необходимо употреблять витамин D, который содержится, например, в грибах или яичных желтках. Врач отметил, что в острую фазу заболевания следует делать упор на углеводы, поскольку они дают больше энергии. По его словам, чай с лимоном и имбирем способствует потоотделению, но научных данных о пользе имбиря и чеснока при вирусных заболеваниях нет.

«Когда вы тяжело болеете, у вас высокая температура, катаболические процессы берут верх над анаболическими, у вас расход энергии больше, чем приход. И вам нужны силы, чтобы бороться с вирусом. Если вы не будете есть, ничего не получится», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Врач призывает, есть все, что захочет больной. Однако он напомнил, что пациенту нужен покой, проветривание помещения, обильное питье и нетяжелая пища.