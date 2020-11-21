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Врач аллерголог-иммунолог Бессмертный объяснил, что чрезмерное увлечение витаминами грозит гипервитаминозом

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Врач аллерголог-иммунолог Бессмертный объяснил, что чрезмерное увлечение витаминами грозит гипервитаминозом
фото: pixabay.com

Поливитамины не стоит пить горстями, так как гипервитаминоз, как и дефицит витаминов влияет на здоровье человека. Сейчас люди усиленно принимают поливитамины, желая защититься от коронавируса, сезонных инфекций и укрепить здоровье.

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил, что излишний прием витаминов может негативно сказаться на здоровье.  Доктор Бессмертный считает, что если питаться свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, то необходимости принимать поливитамины нет, - передает радио Sputnik.

Как отметил врач, "в цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов, они находятся у нас на столе".

Но все же в некоторых регионах у людей нехватка йода, нужно его пополнять, и витамин D необходим для детей до трех лет. Бессмертный подчеркнул, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно.
Гипервитаминоз витамина D или витамина A небезопасен для здоровья. Признаки гипервитаминоза: тошнота, вялость, усталость, снижение объема отделяемой мочи в том числе, при гипервитаминозе D – рвота.

О правильном подборе витаминов рассказал врач Григорий Конев.

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