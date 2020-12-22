Терапевт Змановская рассказала о способах восстановления после коронавируса

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22 декабря 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

спортивный инвентарь, pixabay.com

Терапевт Ольга Змановская в рамках беседы с журналистами сообщила, что людям, которые перенесли коронавирус нового типа необходимо направить силы на укрепление организма и восстановление легких.

Врач подчеркнула, что в процессе выздоровления физические нагрузки должны быть легкими – идеальным выбором она считает аэробику и дыхательную гимнастику. В первое время упражнения лучше делать лежа или сидя, без усилий.

После приема антибиотиков, по словам Змановской, следует пить кефир или ряженку, а также употреблять творог. Кроме того, необходимо исключить из рациона или снизить количество соленых, жареных или острых блюд и сладостей. Добавить рекомендуется продукты, содержащие витамин С, в частности, лимон, шиповник, перец и киви. От чая и кофе лучше отказаться, поскольку эти напитки вызывают учащенное сердцебиение.

Терапевт обратила внимание на важность соблюдения режима и отметила, что нужно гулять не менее часа в день, а спать около восьми часов.