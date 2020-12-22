В России за сутки выявили 28 776 случаев заражения коронавирусом

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22 декабря 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Rerych Zdenek/CTK

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за минувшие сутки выросло на 28 776. Об этом сегодня сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 5 678 (19,7 процента) зараженных граждан нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 2 906 503 случая заболевания.