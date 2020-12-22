В селе на Чукотке выявили вспышку COVID-19

22 декабря 2020, 09:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В селе Усть-Белая на Чукотке зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Согласно последним данным, местным жителям порекомендовали ограничить передвижение по населенному пункту и не уезжать из него.
В региональном оперативном штабе уточнили, что в селе выявили 68 случаев заражения COVID-19. Детский сад и школа, расположенные в населенном пункте, в настоящий момент работают дистанционно, а все спортивные и культурные учреждения закрыты.
Отметим, что в селе Усть-Белая проживают 950 человек, в основном это коренное население, которое занимается оленеводством.
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