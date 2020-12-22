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В селе на Чукотке выявили вспышку COVID-19

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В селе на Чукотке выявили вспышку COVID-19
лаборатория, pixabay.com

В селе Усть-Белая на Чукотке зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Согласно последним данным, местным жителям порекомендовали ограничить передвижение по населенному пункту и не уезжать из него.

В региональном оперативном штабе уточнили, что в селе выявили 68 случаев заражения COVID-19. Детский сад и школа, расположенные в населенном пункте, в настоящий момент работают дистанционно, а все спортивные и культурные учреждения закрыты.

Отметим, что в селе Усть-Белая проживают 950 человек, в основном это коренное население, которое занимается оленеводством.

ЕТ

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