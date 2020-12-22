Инфекционист Тимаков считает, что через пять лет COVID-19 станет более заразным

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22 декабря 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Инфекционист Евгений Тимаков в рамках беседы с журналистами предположил, что через пять-семь лет коронавирусная инфекция станет более заразной, однако при этом будет вызывать меньше осложнений.

Евгений Тимаков заметил, что все вирусы постоянно мутируют и COVID-19 не является исключением. В случае с коронавирусом нового типа, по словам специалиста, эти изменения не такие выраженные и значительные в плане генома, но все же они меняют его свойства.

Инфекционист заметил, что вирусу необходимо выжить во внешней среде, не убивая при этом своего хозяина. Именно поэтому через пять-семь лет COVID-19 будет больше передаваться, вызывая при этом меньше осложнений.