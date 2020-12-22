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Роскомнадзор предупредил: YouTube - лидер по распространению фейков в России, особенно по COVID-19

, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Роскомнадзор предупредил: YouTube - лидер по распространению фейков в России, особенно по COVID-19
фото: pixabay.com

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзоре - сообщили, что YouTube стал лидером среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году.

Как подчеркнули в Роскомнадзоре, больше половины фейков касались темы пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
8 декабря ведомство предупредило СМИ, соцсети, популярные интернет-ресурсы, что "на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19".

"Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан", - сообщается на сайте ведомства.

Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против блокировки YouTube и соцсетей.

ИЧ

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