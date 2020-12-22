Диетологи Бачурина и Давлетова рассказали, сколько конфет в день можно давать ребенку в период праздников

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22 декабря 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

конфеты, pixabay.com

Диетологи рассказали, сколько конфет в день можно давать ребенку без аллергии в период новогодних праздников. Специалисты также сообщили, следует ли позволят малышам употреблять газировку и фрукты.

Детский нутрициолог, диетолог Юлия Бачурина отметила, что ежедневное допустимое количество сладкого зависит от наличия у ребенка аллергии, повышенной массы тела или диеты, прописанной врачом. Если никаких ограничений нет, то от трех конфет в день после основного приема пищи, ничего плохого не случится. Бачурина, однако, призвала родителей обращать внимание на состав сладостей – если в них содержатся трансжиры, то их давать нежелательно.

Аллерголог-иммунолог, диетолог Лариса Давлетова в свою очередь заметила, что в новогодние праздники желательно ограничивать детей в газировке, мандаринах и прочих фруктах. Из меню ребят следует исключить острые и жареные блюда, копчености, продукты с большим количеством специй и сахара.