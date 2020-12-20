Мясников сравнил «Спутник V» и американскую вакцину

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20 декабря 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

препарат, фото: pixels.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников сравнил российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и американский препарат компании Pfizer. По его словам, зарубежным коллегам следует «посмотреть в зеркало».

«Я не хочу присоединяться к обсуждению – какая у них вакцина "плохая"! Не надо уподобляться им. Но посоветовать им посмотреться в зеркало надо», - написал он в Телеграм-канале.

Мясников отметил, что вакцина Pfizer была создана за очень короткий срок и на абсолютно новой базе. Однако «Спутник V» базируется на разработках 2002 года, а его предшественники проходили клинические испытания на людях, пояснил он. Врач призвал США остановить «войну вакцин» и сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, который уносит все больше жизней.

Ранее сообщалось, что Мясников ответил на вопрос о готовности возглавить Роспотребнадзор.