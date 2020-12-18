Мясников ответил на вопрос о готовности возглавить Роспотребнадзор

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18 декабря 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Александр Мясников, Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что нужно реформировать санитарно-эпидемиологические службы страны, сообщил, что ему предложение сменить главу Роспотребнадзора Анну Попову не поступало.

В четверг Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал информацию о том, что некие эксперты якобы уже называют имена возможных сменщиков Поповой, среди них - замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев и Александр Мясников.

«Нет, [предложений] не поступало. Только по приговору народного суда! Это только так кажется, что займёшь должность и можешь все сделать правильно. На самом деле это долгий процесс перестройки системы. И практически всегда взгляд снизу кардинально меняется, как только ты попадаешь наверх», - высказал врач.

Мясников отметил, что «солдату хочется меньше копать и бегать, но больше спать и есть», а «офицер думает диаметрально противоположно».