Врач Мясников рассказал, как снизить риск развития рака кожи

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 декабря 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "Россия"

врач, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 8 декабря, рассказал, как снизить риск развития рака кожи. Эксперт напомнил, что меланома является самым быстро распространяемым видом онкологии.

Основной фактор риска возникновения рака кожи – длительное ультрафиолетовое излучение, причем не только искусственное, но и естественное.

Александр Мясников подчеркнул, что многое зависит от фототипа кожи. Если человек быстро обгорает на солнце, то он находится по данному заболеванию в группе риска. Важную роль играет наследственность – около 10 процентов меланом передаются от родственников. Связь с развитием рака кожи имеют курение, злоупотребление спиртным, эндометриоз, а также болезнь Паркинсона.

Врач призвал граждан пристально следить за своими родинками и срочно обращаться к врачу при любых изменениях их внешнего вида. Особое внимание необходимо обращать на родинки больше шести миллиметров в диаметре и толщиной в один миллиметр. Насторожиться стоит, если возникли ассиметрия, неровные края, кровотечение или гиперчувствительность вышеуказанных участков.