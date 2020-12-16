ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Гинеколог Адамян рассказала о влиянии COVID-19 на возможность иметь детей

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Гинеколог Адамян рассказала о влиянии COVID-19 на возможность иметь детей
ножки младенца, pixabay.com

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян заявила об отсутствии доказательств того, что коронавирусная инфекция влияет на развитие бесплодия у мужчин.

Лейла Адамян, однако, подчеркнула, что человечество знакомо с COVID-19 лишь девять месяцев, поэтому в настоящий момент нельзя окончательно утверждать, что данный вирус не влияет на возникновение бесплодия. По словам гинеколога, ученые планируют в деталях изучить особенности влияния данного заболевания на репродуктивную систему.

Адамян заметила, что коронавирус нового типа не лишает женщин возможности иметь детей, а осложнения в период беременности может дать лишь общее тяжелое состояние, возникающее во время болезни.

ЕТ

В мире

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью