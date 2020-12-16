Гинеколог Адамян рассказала о влиянии COVID-19 на возможность иметь детей
16 декабря 2020, 14:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян заявила об отсутствии доказательств того, что коронавирусная инфекция влияет на развитие бесплодия у мужчин.
Лейла Адамян, однако, подчеркнула, что человечество знакомо с COVID-19 лишь девять месяцев, поэтому в настоящий момент нельзя окончательно утверждать, что данный вирус не влияет на возникновение бесплодия. По словам гинеколога, ученые планируют в деталях изучить особенности влияния данного заболевания на репродуктивную систему.
Адамян заметила, что коронавирус нового типа не лишает женщин возможности иметь детей, а осложнения в период беременности может дать лишь общее тяжелое состояние, возникающее во время болезни.
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