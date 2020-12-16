В России за сутки выявили 26 509 случаев заражения COVID-19

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16 декабря 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 26 509. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе добавили, что у 4 715 (17,8 процента) пациентов нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 2 734 454 случая заражения COVID-19.