В России за сутки выявили 26 509 случаев заражения COVID-19
16 декабря 2020, 11:29[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 26 509. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе добавили, что у 4 715 (17,8 процента) пациентов нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 2 734 454 случая заражения COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.