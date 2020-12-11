Кардиолог Минздрава Бойцов назвал ситуацию с ожирением в России пандемией
11 декабря 2020, 16:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов в пятницу заявил, что считает пандемией ситуацию с ростом уровня ожирения среди населения страны.
Бойцов назвал ожирение новым врагом россиян, особенно, мужчин. В рамках пресс-конференции, посвященной запуску социального проекта "Не пропусти удар", который направлен на поддержку здоровья людей после инфаркта, кардиолог уточнил, что причиной роста числа людей с лишним весом в РФ является то, что граждане не следят за количеством и качеством еды.
По словам Сергея Бойцова, в последнее время у людей утратилось различие между обычным обедом и праздничным обедом.
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