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Американские ученые обнаружили фактор, повышающий риск развития рака в два раза

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые обнаружили фактор, повышающий риск развития рака в два раза
медик, фото: pixels.com

Специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурсас обнаружили ген, увеличивающий риск развития рака. Соответствующее исследование опубликовано в журнале FASEB BioAdvances.

Результаты исследования показали, что в ходе эволюции производимый геном SIGLEC12 белок мутировал и тем самым потерял способность идентифицировать патогены. Ученые пояснили, что гены, кодирующие дисфункциональные белки, организм со временем удаляет, но большая часть людей перестала продуцировать белок Siglec-12, хотя данный механизм остался у 30%.

В ходе изучения образцов нормальных и раковых тканей эксперты выяснили, что люди, которые все еще имеют SIGLEC12 и производят соответствующие белки, более чем в два раза подвергаются риску развития рака на поздней стадии в течение своей жизни.

Ученые разработали тест для определения дисфункционального белка, который позволит заранее определить потенциальные риски развития рака и заняться профилактическим лечением.

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БА

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