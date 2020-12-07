Эксперт по биобезопасности Дурманов рассказал о самых опасных распространителях COVID-19

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7 декабря 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

перчатки, пробирка, pixabay.com

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов рассказал в рамках беседы с журналистами в минувшее воскресенье, 6 декабря, о наиболее опасных распространителях коронавируса.

Дурманов отметил, что заразность человека COVID-19 не всегда зависит от наличия или отсутствия у него симптомов инфекции. Ключевая угроза – это количество вируса, которое выделяется в окружющую среду. Наиболее опасными являются люди, в организме которых коронавирус активно размножается, а не те, у кого имеются ярко выраженные признаки заболевания.

Николай Дурманов в беседе с Радио Sputnik заметил, что появляется все больше сведений о том, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми признаками являются сверхраспространителями коронавирусной инфекции, однако определить это можно только с помощью теста.

Доктор наук заметил, что в сложившихся условиях самое главное – соблюдать меры предосторожности при контактах со всеми людьми, а не только с теми, у кого есть очевидные признаки заболевания. Маски и перчатки существенно снижают скорость распространения COVID-19, напомнил эксперт.