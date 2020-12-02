Врач-психиатр Федорович рассказал, как «не сойти с ума» на удаленке
2 декабря 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович рассказал в рамках разговора с журналистами в среду, 2 декабря, как "не сойти с ума" в период дистанционной работы.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо решить два важнейших вопроса – организационный и режимный. Следует договориться с самим собой и со всеми домочадцами о соблюдении режима на удаленке, введенной в связи с распространением COVID-19. Также необходимо организовать пространства для работы и отдыха, согласовав этот вопрос с членами семьи.
В беседе с Радио Sputnik Александр Федорович отметил, что если человек живет один, то ему не следует бояться возможного "сумасшествия" из-за самоизоляции. По словам эксперта, в современном мире люди никогда не находятся в одиночестве.
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