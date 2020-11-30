Рязанский заявил, что удаленка окончательно стала реальностью

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30 ноября 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Рязанский. Фото: сайт СФ.

Удаленка сегодня окончательно стала реальностью, но нашей стране требуется принятие дополнительных законодательных решений. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он отметил, что Госдума РФ и Совет Федерации РФ в ближайшее время закончат работу над законопроектом, который упорядочит правила для людей, вынужденных работать в удаленном формате.

«Удаленка – это особый вид занятости, при котором у работодателя и сотрудника появляется новая форма трудовых отношений, которая точно таким же образом прописывается в законодательстве», - цитирует рязанского ФБА «Экономика сегодня».

Сенатор отметил, что данный порядок не станет основным способом трудоустройства, но он будет присутствовать в Трудовом кодексе РФ, и «для сотрудников это означает ровно такую же ответственность, как и в других формах занятости».

Ранее депутат ГД Андрей Исаев заявил о сохранении трудовых прав удаленного сотрудника на офлайн.