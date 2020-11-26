Исаев заявил о сохранении трудовых прав удаленного сотрудника на офлайн

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26 ноября 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Исаев. Фото: сайт ГД

Сохранить право дистанционных работников на офлайн было принципиальной позицией, заявил один из авторов поправок в Трудовой кодекс, депутат ГД Андрей Исаев.

Он отметил, что сейчас это право прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок.

«Порядок будет устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашение к трудовому договору», – уточнил парламентарий.

В законопроекте также прописана новая норма: нарушение права на офлайн будет расценивается как сверхурочная работа, то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа. Все нормы по сверхурочной работе есть в ТК –в первые два часа оплачивается в 1,5 размере, далее в двукратном.