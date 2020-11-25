Госдума приняла во втором чтении закон об удаленной работе

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25 ноября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума во втором чтении приняла законопроект, уточняющий понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной или периодической.

Документ определяет случаи, когда сотрудник может быть временно переведен на «дистанцию» без его согласия. Речь идет о ЧС, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

Кроме этого, закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. В частности, переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты. При временном переводе на удаленку работодатель обеспечит работника необходимым оборудованием, а если работник использует свою технику — компенсирует ему расходы в порядке и размерах, утвержденных локальным актом. Также предусмотрена оплата командировок дистанционным работникам.

Законопроект ограничивает перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В частности, он не может быть уволен за прогул. Договор с дистанционным работником может быть расторгнут, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.

«Ситуация с коронавирусом показала востребованность дистанционного формата работы. Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, и этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования», – отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

Закон в случае принятия вступит в силу 1 января 2021 года.

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