Иммунолог Беркун рассказал о главном правиле при испытании вакцины от COVID-19
1 декабря 2020, 07:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун рассказал о ключевом правиле после проведении испытания вакцины от коронавируса нового типа.
Яков Беркун заявил, что участникам испытаний вакцины от COVID-19 не следует самостоятельно сдавать тест на антитела. В случае, если это все же произошло, врачу не следует сообщать результат, чтобы он не оказал какого-либо влияния на ход исследования.
Профессор уточнил, что в западных клиниках и в Израиле нельзя запретить человеку проводить какие-либо медицинские манипуляции, поэтому испытуемым объясняют, что это нежелательно.
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