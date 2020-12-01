Иммунолог Беркун рассказал о главном правиле при испытании вакцины от COVID-19

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1 декабря 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун рассказал о ключевом правиле после проведении испытания вакцины от коронавируса нового типа.



Яков Беркун заявил, что участникам испытаний вакцины от COVID-19 не следует самостоятельно сдавать тест на антитела. В случае, если это все же произошло, врачу не следует сообщать результат, чтобы он не оказал какого-либо влияния на ход исследования.

Профессор уточнил, что в западных клиниках и в Израиле нельзя запретить человеку проводить какие-либо медицинские манипуляции, поэтому испытуемым объясняют, что это нежелательно.