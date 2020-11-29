Британские специалисты оценили данные об эффективности вакцины «Спутник V»

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29 ноября 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: pixels.com

Британские ученые прокомментировал результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые показали эффективность на уровне 95%.

«Данные свидетельствуют о том, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты соответствуют тому, что мы наблюдаем у других вакцин», - высказал профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

Также не видит повода сомневаться в результатах исследования российской вакцины профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс. По его словам, сначала эти данные вызывали смятение, но, по его мнению, это не потому, что они были необоснованные.

«Их выпустили немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина», - пояснил он.

Эванс добавил, что теперь в мире есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью. По его словам, это намного больше, чем когда-либо было в плане создания вакцины против ВИЧ или малярии.

При этом на телеканале CBC отметили, что положительные оценки ученых основаны на том, что «метод аденовирусной доставки», лежащий в основе российской вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, неоднократно доказывал свою эффективность.