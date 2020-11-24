Вакцина «Спутник V» показала эффективность выше 90%

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24 ноября 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Разработчики вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» сообщили, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования показал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции и эффективность более 95% - на 42 день.

«Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 91,4% на основании второго промежуточного анализа данных на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации (7-й день после получения второй иммунизации) … Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%», - говорится в аккаунте разработчика.

Отмечается, что расчет проводился на основе анализа данных по 18 794 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо.