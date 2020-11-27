Биолог Баранова назвала ключевой недостаток вакцин от коронавируса
27 ноября 2020, 08:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о минусах разрабатываемых в мире вакцин против новой коронавирусной инфекции.
Баранова считает, что наличие второго этапа вакцинации «многократно повышает риски» того, что привитый пациент не придет во второй раз и тем самым аннулирует эффект от препарата.
«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», - пояснила она.
Однако врач уточнила, что существует одностадийная китайская вакцина, но о ее эффективности пока известно очень мало.
Напомним, что в России зарегистрированы две отечественные вакцины - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
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