Биолог Баранова назвала ключевой недостаток вакцин от коронавируса

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27 ноября 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о минусах разрабатываемых в мире вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Баранова считает, что наличие второго этапа вакцинации «многократно повышает риски» того, что привитый пациент не придет во второй раз и тем самым аннулирует эффект от препарата.

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», - пояснила она.

Однако врач уточнила, что существует одностадийная китайская вакцина, но о ее эффективности пока известно очень мало.

Напомним, что в России зарегистрированы две отечественные вакцины - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».