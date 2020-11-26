Песков назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

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26 ноября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда начнется массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции в стране. По его словам, она пройдет в несколько этапов.

«Точную дату не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие. Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы... и быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», - высказал он.

Песков отметил, что прививку от COVID-19 будут делать в добровольном порядке. Он добавил, что этапы вакцинации будут зависеть от «географии страны» и особенностей хранения препарата.