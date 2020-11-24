Разработчики вакцины «Спутник V» назвали стоимость прививки за рубежом

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24 ноября 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

вакцинация, фото: pixabay.com

Разработчики вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» рассказали, сколько будет стоить одна прививка на международных рынках. По их мнению, она будет вдвое дешевле препаратов со сходной эффективностью, но созданных на основе мРН.

«Стоимость одной дозы вакцины "Спутник V", созданной на основе аденовируса человека, для международных рынков будет менее 10 долларов, вакцина состоит из двух доз. Таким образом, стоимость вакцины "Спутник V" будет в два или более раз дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью» - говорится в аккаунте разработчика.

Отмечается, что цена на вакцину действительна с февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины продемонстрировал эффективность выше 90%.