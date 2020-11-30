Врач-эндокринолог Павлова заявила, что стресс можно обернуть себе на пользу
30 ноября 2020, 09:11[ «Аргументы Недели» ]
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала журналистам, что кратковременный стресс укрепляет человека. Хроническое нервное напряжение в свою очередь приводит к ослаблению.
Эксперт отметила, что человек должен обладать разным спектром эмоций, однако негатив следует держать под контролем.
Зухра Павлова в беседе с Радио Sputnik уточнила, что кратковременный стресс позволяет развиваться, двигаться, укрепляет нервную и иммунную системы человека.
Кандидат медицинских наук посоветовала анализировать неприятное событие сразу, а не откладывать мысли о нем на завтра. Из сложившейся ситуации следует вынести урок, определить, где была допущена ошибка, а затем отпустить негативные эмоции, уточнила Павлова.
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