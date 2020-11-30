Врач-эндокринолог Павлова заявила, что стресс можно обернуть себе на пользу

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30 ноября 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

человек с грустным смайликом, pixabay.com

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала журналистам, что кратковременный стресс укрепляет человека. Хроническое нервное напряжение в свою очередь приводит к ослаблению.

Эксперт отметила, что человек должен обладать разным спектром эмоций, однако негатив следует держать под контролем.

Зухра Павлова в беседе с Радио Sputnik уточнила, что кратковременный стресс позволяет развиваться, двигаться, укрепляет нервную и иммунную системы человека.

Кандидат медицинских наук посоветовала анализировать неприятное событие сразу, а не откладывать мысли о нем на завтра. Из сложившейся ситуации следует вынести урок, определить, где была допущена ошибка, а затем отпустить негативные эмоции, уточнила Павлова.