Диетолог рассказала о продуктах, которые могут защитить организм от онкологии
28 ноября 2020, 15:27[ «Аргументы Недели» ]
Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о том, что продукты -антиоксиданты способны тормозить процесс разрушения клетки и возникновения рака. Она объяснила, что повреждение клетки, из-за чего развивается рак, начинается с перекисного окисления липидов. Его провоцируют радиация, стресс и другие факторы. Противостоять этому процессу могут антиоксиданты (или антиокислители).
Эти элементы содержатся в растительных продуктах питания. Одни из самых сильных — витамины С, Е и бета-каротин. Антиоксиданты есть в растительном масле, семенах и орехах, шиповнике, красном перце, киви и черной смородине.
Денисова советует добавлять в каши на завтрак ягоды черники, ежевики или малины. А на обед она рекомендовала есть салат из сладкого перца, моркови и других овощей, сообщает издание "Вечерняя Москва".
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