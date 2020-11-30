Эколог-эксперт Ястребцев объяснил, когда розетки становятся опасными

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30 ноября 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

удлинитель, pixabay.com

Эколог-эксперт Антон Ястребцев в рамках разговора с журналистами в ночь на понедельник, 30 ноября, рассказал, в каком случае розетки в доме могут представлять опасность для здоровья человека.

По словам специалиста, если розетки не заземлены, то любой включенный в них прибор будет источником электромагнитного излучения. Эксперт уточнил, что на расстоянии полуметра излучение падает и практически не оказывает воздействия на человека.

Антон Ястребцев в беседе с Радио Sputnik отметил, что удлинители представляют определенную опасность, если они свернуты в катушку. Эксперт советует укладывать из "змейкой", не допуская переплетения проводов. Кроме того, не следует нагружать удлинители бытовыми приборами, поскольку в этом случае электромагнитное излучение будет больше полутора метров.

Самый сильный источник излучения в квартире, по словам Ястребцева, это внешний кабель, проходящий к распределительному электрическому щитку, причем чем больше в здании этажей, тем больше нагружен кабель и, соответственно, тем больше излучение распространяется на квартиру. Именно поэтому спальные места лучше устраивать подальше от кабеля.

При замене электропроводки Антон Ястребцев советует провести заземление, если это возможно.