В Тверской области без электричества остались около 11,4 тысячи человек
28 ноября 2020, 12:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Тверской области около 11,4 тысячи человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Отключения в электросетях наблюдаются в регионе с 8 утра по настоящее время.
Перебои с электроснабжением возникли из-за мокрого снега и ветра. Отмечается, что без света остались бытовые потребители 429 населенных пунктов – примерно 11 400 человек.
Согласно последней информации, температура наружного воздуха на территории Тверской области составляет 0 градусов. Аварийно-восстановительные работы сейчас ведут 65 бригад, которые состоят из 269 специалистов и 82 единиц специальной техники.
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