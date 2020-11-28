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В Тверской области без электричества остались около 11,4 тысячи человек

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тверской области без электричества остались около 11,4 тысячи человек
линии электропередачи, pixabay.com

В Тверской области около 11,4 тысячи человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Отключения в электросетях наблюдаются в регионе с 8 утра по настоящее время.

Перебои с электроснабжением возникли из-за мокрого снега и ветра. Отмечается, что без света остались бытовые потребители 429 населенных пунктов – примерно 11 400 человек. 

Согласно последней информации, температура наружного воздуха на территории Тверской области составляет 0 градусов. Аварийно-восстановительные работы сейчас ведут 65 бригад, которые состоят из 269 специалистов и 82 единиц специальной техники.

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