Более 26 тысяч жителей Хабаровского края остались без света

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24 октября 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Мокрый снег, выпавший в регионе практически повсеместно, привел к нарушению энергоснабжения в ряде населенных пунктов региона. Более 5,5 тысячи домов были отключены от электричества – без света остались более 26 тысяч человек.

- Аварии зафиксированы в Советско-Гаванском, Нанайском, Солнечном, имени Лазо, Ульчском, Хабаровском, Комсомольском районах, пригородах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Причина везде одна — налипший мокрый снег оборвал провода электропередачи. По каждому поселению местные власти совместно с энергетиками уже организовали ремонты. Но на восстановление потребуется время, - уточнили в дежурно-диспетчерской службе краевого правительства.

Циклон заставил перекрыть паромную переправу Ванино- Холмск в Ванинском районе. На приколе в Ванино остаются парому Сахалин №8, 9 и 10. Пассажиры проинформированы о вынужденной задержке.