Американский врач показал, как видят мир пациенты с COVID-19 перед смертью
27 ноября 2020, 07:56[ «Аргументы Недели» ]
Американский врач из медицинского центра вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми снял видеоролик, на кадрах которого запечатлел последние минуты жизни пациента сновой коронавирусной инфекцией.
«Вот так вы будете видеть, когда ваше дыхание участится до 40 вдохов в минуту, а уровень кислорода упадет до 80. Я надеюсь, последние моменты вашей жизни не будут выглядеть как это», - обратился он к пользователям.
На опубликованных кадрах Реми приближает и отдаляет камеру от своего лица. По его мнению, именно так видят мир люди, у которых началось кислородное голодание. На видео врач также имитирует интубацию больного.
Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал особенность пациентов с коронавирусом.
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