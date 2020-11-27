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Американский врач показал, как видят мир пациенты с COVID-19 перед смертью

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Американский врач показал, как видят мир пациенты с COVID-19 перед смертью
медик, фото: pixels.com

Американский врач из медицинского центра вашингтонского университета в Сент-Луисе Кен Реми снял видеоролик, на кадрах которого запечатлел последние минуты жизни пациента с новой коронавирусной инфекцией.

«Вот так вы будете видеть, когда ваше дыхание участится до 40 вдохов в минуту, а уровень кислорода упадет до 80. Я надеюсь, последние моменты вашей жизни не будут выглядеть как это», - обратился он к пользователям.

На опубликованных кадрах Реми приближает и отдаляет камеру от своего лица. По его мнению, именно так видят мир люди, у которых началось кислородное голодание. На видео врач также имитирует интубацию больного.

Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко  назвал особенность пациентов с коронавирусом. 

БА

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