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Главврач Коммунарки Проценко назвал особенность пациентов с COVID-19

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Главврач Коммунарки Проценко назвал особенность пациентов с COVID-19
пациент, фото: pixels.com

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что с начала пандемии через больницу прошло более 30 тысяч пациентов, а госпитальная летальность составляет 8,5%.

«Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме … за три месяца они появились во всех отделениях реанимации - и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие. Причина - перевод из других стационаров пациентов, которые завезли к нам микробы», - поделился он.

Проценко отметил, что это проблемные штаммы со множественной устойчивостью. По его словам, появление новых суперинфектов существенно ограничивает возможности врачей по оказанию помощи реанимационным пациентам с коронавирусом.

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