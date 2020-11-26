Сын Ширвиндта прочитал стихи, которыми обменялись его отец и сосед по палате в ковидной больнице
26 ноября 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]
Михаил, сын госпитализированного накануне с новой коронавирусной инфекцией актера Александра Ширвиндта, опубликовал на своей странице историю о «ковидном пациенте», которая произошла с его отцом.
Ширвиндт-младший отметил, что сейчас вся страна следит за состоянием здоровья актёра, а в этот момент «сосед по палате» передал ему в подарок ананас с запиской: «По дате - Лев, по году - Бык, а в общем, правильный мужик!»
При этом Народный артист РСФСР написал взаимное стихотворение и приложил к нему сушки с конфетами: «Послать соседу ананас в жестокий карантин - поступок возвышает вас, вы друг и гражданин!»
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