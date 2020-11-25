Диетолог Нефедова рассказала, когда цитрусовые становятся вредными

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала в среду, 25 ноября, в разговоре с журналистами, когда цитрусовые могут быть вредными для организма.
Диетолог сообщила, что рекомендует своим пациентам утром съедать какой-нибудь цитрусовый, поскольку за ночь организм теряет влагу и электролиты. Когда человек употребляет цитрусы, он начинает чувствовать себя бодрее. Нефедова в беседе с Радио Sputnik отметила, что в утренее время можно пить воду с лимоном или свежевыжатый сок, разбавленный водой.
Когда на улице становится холодно, по словам нутрициолога, нет никакой необходимости покупать витамин С в аптеках, поскольку нужное его количество можно получить из продуктов питания – апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, зелени, помидоров и болгарского перца.
Эксперт, однако, заметила, что важно не переборщить с числом потребляемых цитрусовых и прочих продуктов с высоким содержанием витамина C, так как они начнуть действовать не как антиоксидант, а как окислитель.