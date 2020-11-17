Заслуженный врач РФ Каган: бесконтрольный прием витамина D может привести к проблемам со здоровьем

Михаил Каган, заслуженный врач Российской Федерации, предупредил о возможной опасности бесконтрольного приема витамина D. По данному вопросу медицинский специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.
Каган отметил, что бесконтрольный прием витамина D способен привести к возникновению проблем со здоровьем. При этом нет убедительных доказательств того, что недостаток данного вещества приводит к повышению риска развития ряда заболеваний, констатировал Каган.
Резюмируя, медик не рекомендовал заниматься самолечением, принимая препараты витамина D без контроля его уровня в организме и дозировки при приеме.
Ранее во вторник сообщалось, что британские эксперты предупредили об опасных последствиях легкой формы коронавируса.
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