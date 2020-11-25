Огромный поток людей: главврач ковидного госпиталя о пациентах и волнах болезни

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25 ноября 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Андрей Голубь ]

Главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая. Фото Сергей Семенов

Главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая рассказала, как сегодня работает самый большой коронавирусный госпиталь края.

- Приморье в последние дни бьёт антирекорды по числу больных коронавирусом, санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае остаётся напряженной. Сколько пациентов с COVID-19 прошли через Дальзаводскую больницу и как вы оцениваете ситуацию в госпитале?

- Ситуация очень сложная и, пожалуй, наиболее напряжённая за последние полгода. Мы разворачивали госпиталь двадцать пятого апреля этого года, то есть, он действует уже больше полугода. И все эти семь месяцев мы работаем в абсолютно режиме, у нас прошло уже больше пяти тысяч пациентов. В госпитале находится более четырёхсот пациентов, это люди с тяжёлым и средне-тяжёлым поражением тканей, с пневмонией или сопутствующими хроническими заболеваниями, пациенты после инсульта, инфаркта и хирургических операций.

- Больница, получается, работает на пределе?

- Сегодня мы работаем на пике нагрузки, к нам ежедневно поступают и выписываются по пятьдесят-шестьдесят человек. Работа ведётся очень интенсивная, многие пациенты нуждаются в кислородной поддержке в разных формах – и через маску, и через носовые катетеры, некоторые пациенты находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Действительно, каждый день мы видим увеличение пациентов. Так, на одной из недель мы дошли до того состояния, когда количество поступающих в госпиталь превысило количество выписанных. Сегодня мы с тревогой смотрим в завтрашний день, какой будет тенденция, но предпосылок к тому, чтобы это количество уменьшалось, мы, к сожалению, не имеем.

- Изменилось ли течение болезни по сравнению с первой волной?



- Мы не почувствовали первой, второй волны. Было небольшое снижение количества пациентов в августе и сентябре. В начале лета было большое поступление заболевших из организаций и предприятий. Буквально трудовые коллективы от директора до сторожа поступали к нам едва ли не в полном составе. Сегодня мы наблюдаем увеличение количества пенсионеров и людей старшего возраста – после завершения дачного сезона и на редкость тёплой осени, люди вернулись в город, причём, многие устали от режима самоизоляции и перестали носить маски.

- Каков возрастной состав пациентов госпиталя?

- Подавляющее большинство сегодня, порядка девяноста процентов наших пациентов – это пенсионеры, неработающие, которые имеют возможность защитить себя и остаться дома, но по какой-то причине выходят на улицу и заражаются. У пенсионеров болезнь протекает особенно тяжело, у нас в реанимации находятся больные со степенью поражения более семидесяти процентов лёгочной ткани. Поэтому для пожилых людей коронавирус наиболее опасен. Молодёжь и дети переносят болезнь легко, но они являются угрозой безопасности для своих возрастных родственников. Людям старшего возраста мы настоятельно советуем оставаться дома, а если приходится выходить на улицу, то обязательно защищать себя, использовать средства индивидуальной защиты, те же медицинские маски.

- Как так получилось, что именно Дальзаводская больница стала самым большим ковидным госпиталем?

- Требовалось перепрофилирование стационара, у нас до пандемии в наличии было двести семьдесят три койки и по методическим рекомендациям требовалось развернуть дополнительные места. Нам в этом помогал весь Приморский край, коллеги, другие лечебные учреждения делились с нами всем необходимым оборудованием – аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами, кислородными концентраторами. Губернатор Олег Николаевич Кожемяко несколько раз приезжал к нам и смотрел, как продвигается работа, держал всё под своим контролем. Мы демонтировали в операционных операционные столы и организовали второе отделение реанимации в хирургическом корпусе. Работа была проделана очень серьёзная. К двадцать пятому апреля этого года госпиталь был полностью готов, мы задействовали все служебные помещения – сестринские, ординаторские, всевозможные холлы. Сегодня в красной зоне нет служебных помещений, в ней находятся только пациенты и медицинский персонал в специальных средствах индивидуальной защиты.

- Есть ли очереди скорых и как долго пациентам приходится ждать госпитализации?

- Ситуации, когда люди ожидают места, действительно есть, но мы переделали приёмный покой, развернули там дополнительные койки. Если раньше пациенты ждали обследования в коридоре на стульчиках, сегодня они размещаются на койках. Кроме того мы подвели туда кислород, потому что есть пациенты, которые, выходя из кареты скорой помощи, уже нуждаются в кислородной поддержке. Каждый пациент, который попадает в приёмный покой, походит компьютерную томографию, электрокардиографию и сдаёт анализы, по результатам которых ему назначается режим госпитализации – в обычную палату, в палату с кислородом или в реанимацию. Весь этот процесс необходим для того, чтобы определить состояние человека и направить его в то отделение, где он сможет получить быструю и максимальную помощь.

- Вы сказали, Елена Валерьевна, что есть потребность в кадрах?

- Да, конечно. На первом этапе мы принимали большое количество медицинских работников со всего Приморского края и даже из других регионов. Есть сотрудники, которые с нами уже полгода, постоянно происходит ротация среднего медицинского персонала...

- За счёт студентов?



- Да, в наши ряды вливается большое количество студентов-медиков, которые схватывают задачи на лету и работают санитарами, администраторами и медицинскими сёстрами. Сегодня их у нас порядка пятидесяти-шестидесяти человек. Они постоянно находятся на боевом посту. Но основной состав – это всё-таки наши врачи, которые прошли переобучение по борьбе с короновирусной инфекцией. Стоит отметить, что больных, у которых только коронавирус, в нашем госпитале практически нет. Как правило к нам привозят людей, у которых болезнь осложнена сахарным диабетом, инфарктами, инсультами, и им в лечении требуется мультидисциплинарный подход, когда пациента лечит сразу несколько врачей. Например, за полгода мы провели девять полостных операций.

- Принимает ли Дальзаводская больница людей планово, без вируса?

- В Дальзаводской больнице пациентов без коронавируса нет, мы принимаем только тех, у кого подтверждён коронавирус. Какая-то другая патология не является противопоказанием к госпитализации, наоборот, у нас профильное учреждение, и если у пациента коронавирус и одновременно сахарный диабет, или коронавирус и инсульт, то такого пациента чаще всего везут именно к нам. Пациентов без осложнений принимает целый ряд других медицинских учреждений – Первая краевая больница, Вторая краевая больница. Есть определённый маршрутный лист и каждый врач в скорой помощи или поликлинике знает, куда госпитализировать пациента.

- Как определяется болезнь и что делать людям, которые вдруг почувствовали недомогание?

- Сегодня болезнь определяется двумя способами. Первый – это «мазок», затем анализ крови на антитела. Что делать, если вы почувствовали недомогание? Оставаться дома и вызвать врача из поликлиники, сегодня в каждой из них есть инфекционные бригады, которые собирают маршрутный лист и потом едут по нему брать анализы у пациентов. Поэтому необходимо позвонить и дождаться врача. Паниковать не нужно.