Ученые из США заявили, что металлический привкус во рту может быть ранним симптомом COVID-19
24 ноября 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Ученые из Национального института здоровья Соединенных Штатов Америки провели исследование и сообщили, что металлический привкус во рту может быть ранним симптомом коронавируса нового типа.
Отмечается, что при респираторных инфекциях у ряда пациентов притупляется или меняется восприятие вкуса. Это происходит из-за заложенности носа или же поражения обонятельного эпителия.
Американские ученые описали случай поступления в клинику 59-летней женщины, заболевшей COVID-19. Несколько дней у нее были обычные для коронавирусной инфекции симптомы, среди которых слабость, потеря аппетита и одышка. Интересно, однако, что за неделю до госпитализации продукты, которые ранее нравились пациентке, начали казаться ей "металлическими" или безвкусными. Также у нее стало пропадать обоняние, хотя заложенности носа не наблюдалось.
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