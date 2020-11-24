Акушер Арина Чак рассказала, до какого возраста женщина может стать матерью

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24 ноября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

беременная женщина, pixabay.com

Акушер Арина Чак во вторник рассказала, до какого возраста женщине можно рожать ребенка. По словам специалиста, в настоящий момент в данном вопросе практически не существует возрастных ограничений.

Чак подчеркнула, что в современном мире репродуктивные технологии достигли небывалого развития, поэтому мамой можно стать не только после 50, но и после 60 лет.

Акушер, однако, уточнила в беседе с телеканалом "МИР 24", что выносить и родить ребенка в более молодом возрасте значительно легче, поскольку "биостатистика неумолима". Арина Чак заметила, что чем старше человек, тем сильнее износ у его органов и систем. Кроме того, организм больше подвержен воздействию инфекций.