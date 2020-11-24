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Акушер Арина Чак рассказала, до какого возраста женщина может стать матерью

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

Акушер Арина Чак рассказала, до какого возраста женщина может стать матерью
беременная женщина, pixabay.com

Акушер Арина Чак во вторник рассказала, до какого возраста женщине можно рожать ребенка. По словам специалиста, в настоящий момент в данном вопросе практически не существует возрастных ограничений.

Чак подчеркнула, что в современном мире репродуктивные технологии достигли небывалого развития, поэтому мамой можно стать не только после 50, но и после 60 лет.

Акушер, однако, уточнила в беседе с телеканалом "МИР 24", что выносить и родить ребенка в более молодом возрасте значительно легче, поскольку "биостатистика неумолима". Арина Чак заметила, что чем старше человек, тем сильнее износ у его органов и систем. Кроме того, организм больше подвержен воздействию инфекций.

ЕТ

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