Акушер Арина Чак рассказала, до какого возраста женщина может стать матерью
24 ноября 2020, 12:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: МИР 24
Акушер Арина Чак во вторник рассказала, до какого возраста женщине можно рожать ребенка. По словам специалиста, в настоящий момент в данном вопросе практически не существует возрастных ограничений.
Чак подчеркнула, что в современном мире репродуктивные технологии достигли небывалого развития, поэтому мамой можно стать не только после 50, но и после 60 лет.
Акушер, однако, уточнила в беседе с телеканалом "МИР 24", что выносить и родить ребенка в более молодом возрасте значительно легче, поскольку "биостатистика неумолима". Арина Чак заметила, что чем старше человек, тем сильнее износ у его органов и систем. Кроме того, организм больше подвержен воздействию инфекций.
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