Врач Павлова рассказала о «природной защите» женщин от коронавируса

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23 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

пара, фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, почему женщины заражаются новой коронавирусной инфекцией реже, чем мужчины. По ее словам, защита прекрасной половины человечества от тяжелого течения болезни предусмотрена самой природой.

«Женщины для природы объект более ценный. Она может быть беременной и может кормить детей. Природа женщину бережет сильнее … Даже распределение жировой ткани идет по безопасному типу. У мужчин практически всегда висцеральное ожирение в области живота, и это вредно. У женщин перераспределение жировой ткани происходит таким образом, что этот жир становится подкожным, более полезным и способен подавлять воспаления. Это говорит о том, что женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина», - пояснила она в эфире радио Sputnik.

Павлова отметила, что мужчины более подвержены заболеванию коронавирусом. Ссылаясь на данные ученых, она пояснила, что наблюдается наличие рецепторов ACE2 (через которые вирус проникает в организм) в тканях мужских репродуктивных органов, в тканях яичек. Эксперт добавила, что одним из последствий COVID-19 у мужчин могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой.

«Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение уровня заболеваемости в сторону мужчин», - заключила она.