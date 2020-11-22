Общественный деятель Крупнов заявил, что на фоне ограничений из-за COVID-19 в РФ возникла глобальная истерия

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22 ноября 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

москвичка в маске, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов прокомментировал рост насилия в обществе из-за введенных в связи с COVID-19 карантинных мер.

Крупнов отметил, в настоящий момент на фоне пандемии коронавируса нового типа наблюдается процесс распространения глобальной истерии, одним из проявлений которого стал трагический случай в Санкт-Петербурге. Напомним, 17 ноября, в Северной столице научный работник попросил ехавшую в маршрутном такси пару надеть маски, сославшись на распоряжение местных властей. Мужчина, не пожелавший использовать средство защиты, вышел со своим "обидчиком" на остановке, где нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития выразил мнение, что сейчас финансовый, медийный и фармацевтический комплексы настраивают людей на панику и депрессию. "Чтобы боялись ковида как совершенно чумного явления", – подчеркнул эксперт.

Юрий Крупнов предположил, что случаи, подобные произошедшему в Петербурге, повторятся, если власти не смогут противостоять навязанной россиянам истерии.

Специалист считает, что никакого "запаса прочности" у граждан уже нет, поэтому необходимо как можно скорее вывести людей из состояния паники.