Про ковид в головах. Паника снижает иммунитет

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 ноября 2020, 00:16 [ «Аргументы Недели», Ирина Крохмаль, психолог, социолог ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Безопасности много не бывает, но порой излишнее усердие может привести к обратному результату. Вводимые штрафы как мотивация носить маски и перчатки, существенных положительных результатов, пока не приносит. Сатинайзеры в метро делают свое дело.

Стерильных условий в наше время быть уже не может, если конечно ты не живешь на собственном острове. Опасность заражения зависит о множества факторов и главный из них это психофизическое состояние человека. Паника и тревога снижает иммунитет. И этому есть доказательства. Почему во время тифа врачи, лечившие больных, не заражались, да потому, что у них не было страха вируса, не было панического состояния ожидания заражения.

Еще недавно люди не боялись заразиться ОРВИ, эта сезонная инфекция не вызывала у нас панику и ужас и стала обыденным недугом которым переболел практически каждый человек, особенно в нашей климатической зоне. Первоначально коронавирус путали с гриппом, ведь основным отличием ковида от гриппа, является исчезновение обоняния и вкуса, но этот симптом бывает не у всех зараженных пациентов. Схожесть прослеживается в таких симптомах как, заложенность носа, сухой насморк, дискомфорт или боль в животе, дисфункция в работе желудка. По статистике, в ближайшее время, ожидается сезонный рост острых, респираторных инфекций и это случается каждый год и не вызывает у нас столь бурную реакцию как сейчас.

Так почему у некоторых людей возникает панический страх не гриппа, а именно ковида? Все дело в информационном оповещении или, проще говоря, о «пиаре вируса». Чем больше мы говорим об опасности, тем быстрее она прорастет в нашем сознании и начинает нас разрушать. Если долго повторять слово сахар, во рту действительно будет ощущаться сладковатый привкус. Так работает наш мозг. Нам надо перестать пугать себя и нагнетать обстановку, а брать пример с Китая.

Задайте вопрос, почему в последнее время нет информации о тысячах зараженных, «падающих на асфальт» на улицах Уханя и других городов? Где неутешительная китайская статистика по количеству ежедневно зараженных?

В июне этого года Госсовет КНР опубликовал Белую книгу "Борьба с COVID-19: Китай в действии". Там перечислены 126 пунктов стратегии по противодействию коронавирусу. На первый этап — локализацию эпидемии в Ухане — ушел месяц, на второй — минимизацию новых случаев — два, и на третий этап, изгнание вируса из города, — три месяца. В правительстве Китая уверены, главным фактором успеха в борьбе с вирусом является дисциплинированность и солидарность граждан.

Выходит Китай победил коронавирус? И да и нет. Китайцы прагматически проходят эпидемию, «как часы» отрабатывая меры защиты населения. Там нет паники или излишней эмоциональности, и это правильно. Прагматизм и спокойствие, а так же понятные и четкие рекомендации, - что делать и как поступать, возымели свое положительное воздействие. Выходит, что и нам надо взять на вооружение этот опыт. Спокойствие и рассудительность плюс меры безопасности маски и перчатки, безусловно, будут способствовать улучшению ситуации и прохождению второй волны пандемии. Кстати замечу, что китайцы справились с вирусом в первую волну и будем, надеется, что вторая волна минует Китай и в нашей стране пройдет в щадящем режиме.

А пока нам надо включить здоровый прагматизм, меньше паниковать и подогревать панические настроения, пользоваться средствами индивидуальной защиты, взять и победить этот вирус в первую очередь в своих головах.